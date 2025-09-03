Jorge Sampaoli retrouve un banc au Brésil
Jorge do brasil.
Quatre ans après son départ de l’Altético Mineiro, Jorge Sampaoli est de retour dans le club brésilien de Belo Horinzonte . Ce mardi soir, l’entraîneur argentin a paraphé un contrat de deux ans avec les Galos. Au début de l’année 2021, Sampaoli avait quitté l’Atlético Mineiro avec un bilan comptable positif (26 victoires, 9 nuls, 10 défaites) pour filer à l’Olympique de Marseille où il avait fini par démissionner.…
MBC pour SOFOOT.com
