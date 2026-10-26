Jordanie-Arrestation de trois suspects après une attaque meurtrière contre une église

par AbdelHadi Ramahi et Yomna Ehab

AL-JUDAYYDA, Jordanie, LE CAIRE, 26 octobre (Reuters) - L es forces de sécurité jordaniennes ont arrêté trois suspects après l'attaque meurtrière perpétrée vendredi contre une église dans le sud du pays, rapporte lundi la télévision d'État.

Cette attaque, survenue lors de funérailles dans une église grecque orthodoxe du village de Hamoud, dans le gouvernorat de Karak, situé à environ 120 km au sud-ouest d'Amman, a fait neuf morts et 40 blessés, suscitant la crainte au sein de la communauté chrétienne du pays.

La Direction de la sécurité publique jordanienne a indiqué que les suspects avaient été localisés alors qu'ils se cachaient dans une maison abandonnée à Karak. Ils ont refusé de se rendre et ont attaqué les forces de sécurité, qui ont riposté et interpellé les trois hommes après les avoir blessés, a précisé la Direction dans un communiqué publié dans les médias d'État.

Selon un responsable de la sécurité jordanienne, les assaillants, qui sont hospitalisés, sont issus de la même famille et n'auraient pas de lien avec des cellules islamistes selon les premiers éléments de l'enquête.

Aucun membre des forces de sécurité n'a été blessé lors de l'interpellation, et plusieurs armes à feu ainsi que des munitions ont été retrouvées en possession des suspects.

Le roi Abdallah II, dont le pays s'est allié aux Etats-Unis dans la lutte contre les groupes islamistes, a ordonné aux forces de sécurité de réagir avec une "main de fer" à cette attaque contre la minorité chrétienne.

(Reportage Enas Alashray, Yasmine Ghania et Maya Gebeily; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)