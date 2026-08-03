Jordan Henderson quitte Londres pour rejoindre Londres
En plus d’être un loft, Chelsea va également faire maison de retraite. Comme attendu, le club londonien a officialisé ce lundi la venue de Jordan Henderson dans ses rangs , récemment parti en agent libre de Brentford. Le salaire et la durée du contrat qui lieront le joueur de 36 ans aux Blues n’ont pas encore été précisés. Chelsea enregistre déjà sa dixième recrue depuis le début du mercato, notamment marqué par les arrivées de Morgan Rogers et de Maxence Lacroix.
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