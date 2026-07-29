Jordan Henderson quitte Brentford et devrait s'engager chez un cador de Premier League

La tournée continue. Brentford vient d’officialiser le départ de Jordan Henderson , les deux parties se sont séparées d’un commun accord.

Un intérêt de Chelsea croissant

Après un an passé chez les Bees et alors qu’il restait encore un an de contrat au milieu de terrain de 36 ans, Henderson quitte donc le club de la banlieue londonienne . L’ancien joueur de Liverpool a ainsi disputé 34 matchs toutes compétitions confondues pour un but et trois passes décisives lors de la saison 2025-2026.…

LB pour SOFOOT.com