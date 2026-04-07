Jonathan Tah n’a pas peur des attaquants du Real de Madrid

Solide le colosse. Dans une interview accordée à L’Équipe , le défenseur central du Bayern de Munich Jonathan Tah ne met pas sur un piédestal Kylian Mbappé et les attaquants du Real de Madrid qu’il défie ce mardi soir en quart de finale de Ligue des champions. Le Bavarois a d’abord reconnu que l’attaquant français « possède beaucoup de qualité » . Pour autant, l’Allemand considère que « aucun joueur n’est parfait, aussi bon soit-il, tout le monde a des faiblesses. » Des mots qu’il devra joindre aux actes sur la double confrontation.

Un travail de l’ombre clé de la réussite

Jonathan Tah n’a pas simplement parlé de Kylian Mbappé et des Merengues . L’Allemand a également exprimé le travail individuel qui l’anime avant chaque rencontre . Une préparation par la visualisation qui lui permet de mieux réagir face aux attaquants adverses. « Si tu ne le sais pas à l’avance, tu vas avoir des problèmes » .…

TC pour SOFOOT.com