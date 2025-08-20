Jonathan Rowe aurait déjà trouvé un nouveau point de chute en Italie
Le Rowe tourne.
Placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille aux côtés d’Adrien Rabiot ce mardi (il l’était en fait déjà bien avant), Jonathan Rowe aurait trouvé son club pour la saison prochaine. Si plusieurs clubs italiens, dont l’AS Roma, auraient exprimé un intérêt envers l’Anglais, il aurait finalement trouvé un accord avec Bologne , selon les informations de Foot Mercato et de la Gazzetta dello Sport .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
