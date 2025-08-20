 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jonathan Rowe aurait déjà trouvé un nouveau point de chute en Italie
information fournie par So Foot 20/08/2025 à 11:40

Le Rowe tourne.

Placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille aux côtés d’Adrien Rabiot ce mardi (il l’était en fait déjà bien avant), Jonathan Rowe aurait trouvé son club pour la saison prochaine. Si plusieurs clubs italiens, dont l’AS Roma, auraient exprimé un intérêt envers l’Anglais, il aurait finalement trouvé un accord avec Bologne , selon les informations de Foot Mercato et de la Gazzetta dello Sport .…

ARM pour SOFOOT.com

