Jonathan Ikoné va faire son retour en Ligue 1
Et encore un pion de plus dans l’échiquier du PFC.
Au lendemain de sa première victoire en Ligue 1 depuis 46 ans, contre le FC Metz, dans son nouveau Stade Jean-Bouin, le Paris FC s’apprête à enregistrer la venue de Jonathan Ikoné. D’après les informations du Parisien , l’ancien attaquant de Lille devrait passer sa visite médicale et signer dans le club de la capitale avant la clôture du mercato. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
