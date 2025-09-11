Jonathan Fischer : « Apprendre, c’est un jeu »

Le nouveau gardien du FC Metz est un ancien professeur des écoles au Danemark, a une femme artiste et un gros sourire. Il vient d’effectuer sa rentrée dans un nouveau pays et commence son année par trois défaites en trois matchs. Tout cela valait bien quelques questions.

Toi l’ancien instituteur, as-tu noté des liens entre une rentrée des classes et une arrivée dans un club ?

En quelque sorte, oui. Pour ta première journée à l’école, petit, tu es excité. Tout est nouveau, intéressant. Quand tu arrives dans un nouveau club, c’est pareil, tu apprends plein de choses différentes. C’est chouette.…

Propos recueillis par Ulysse Llamas, avec Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com