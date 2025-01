Jonathan Bamba double Neymar et s’engage avec Chicago

Un champion de France à Chicaco, mais pas le plus attendu.

Après une saison en demi-teinte au Celta de Vigo, Jonathan Bamba , 28 ans, fait ses valises pour les États-Unis . L’ancien ailier de l’ASSE et du LOSC, membre éminent de la BIP-BIP lilloise avec Ikoné et Pépé, n’aura marqué qu’un but et délivré une passe décisive en 14 apparitions cette saison en Liga avec le Celta de Vigo, mais cela lui suffit pour convaincre le Fire de Chicago en MLS.…

HG pour SOFOOT.com