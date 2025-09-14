Jonas Martin a trouvé son nouveau club
Un petit déclassement ?
Non, juste 35 ans. Alors qu’il n’avait plus de contrat après la fin de son aventure avec le Stade brestois, Jonas Martin a trouvé un nouveau point de chute : Boulogne-sur-Mer , qui évolue en deuxième division française et qui occupe actuellement la place de lanterne rouge du classement.…
FC pour SOFOOT.com
