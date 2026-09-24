John Williams, de la Fed, estime qu'il est raisonnable d'envisager une nouvelle hausse des taux américains cette année

Fed us (Crédits: Adobe Stock)

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré jeudi qu'il était raisonnable de penser que la banque centrale américaine pourrait devoir relever à nouveau ses taux d'intérêt avant la fin de l'année afin de contribuer à réduire les risques d'inflation.

Les prévisions des acteurs du marché indiquaient que les investisseurs estimaient “qu'une nouvelle hausse des taux serait probablement appropriée d'ici la fin de l'année. Cela me semble être une façon raisonnable d'envisager la situation”, a déclaré John Williams.

“Mais il faut attendre de voir. Nous allons recueillir les données et procéder comme nous l'avons fait entre juillet et septembre”, a déclaré John Williams lors d'une conférence organisée à Londres par le National Institute of Economic and Social Research, un groupe de réflexion.

La banque centrale américaine, sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh, a relevé la semaine dernière son taux directeur dans une fourchette de 3,75% à 4,00% et 16 des 18 membres du comité de politique monétaire ont laissé entendre que la Fed devrait probablement procéder à au moins une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année 2026.

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