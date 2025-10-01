John Textor de plus en plus chahuté à Botafogo

On prend le même et on recommence

John Textor pensait avoir tourné la page des critiques depuis son départ de l’OL en juin dernier. Raté. Le businessman américain reste au centre de la tempête. Partie de la région Rhône-Alpes, la grogne a traversé l’Atlantique pour venir s’installer devant le stade Nilton-Santos, à Rio. Dans la nuit de mardi à mercredi, quelques supporters de Botafogo se sont regroupés aux abords du stade olympique pour exprimer leur mécontentement envers leur président , qu’ils jugent responsable des errements sportifs et de la valse des joueurs dans l’effectif.…

SF pour SOFOOT.com