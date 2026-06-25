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Un nouveau risque d'orages pour Norvège-France ?
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 11:00

Un nouveau risque d'orages pour Norvège-France ?

Un nouveau risque d'orages pour Norvège-France ?

Combien de temps de pause cette fois-ci ? L’équipe de France affronte, ce vendredi (21 h), la Norvège pour la finale de ce groupe I avec à la clé une première place de cette poule. Sauf qu’un risque (certes très faible) d’orage pèse au-dessus de la rencontre et sur nos têtes.

On devrait tout de même éviter le scénario de ce lundi soir face à l’Irak, où la rencontre avait repris après deux heures de longue et pénible attente en cette période de canicule pour les supporters des Bleus dans l’Hexagone.…

EM pour SOFOOT.com

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