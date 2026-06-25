Un nouveau risque d'orages pour Norvège-France ?
Combien de temps de pause cette fois-ci ? L’équipe de France affronte, ce vendredi (21 h), la Norvège pour la finale de ce groupe I avec à la clé une première place de cette poule. Sauf qu’un risque (certes très faible) d’orage pèse au-dessus de la rencontre et sur nos têtes.
On devrait tout de même éviter le scénario de ce lundi soir face à l’Irak, où la rencontre avait repris après deux heures de longue et pénible attente en cette période de canicule pour les supporters des Bleus dans l’Hexagone.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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