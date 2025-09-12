John Textor a « une liste de 20 erreurs » commises avec Botafogo
Vingt fautes avouées, pas forcément pardonnés.
John Textor s’est exprimé ce vendredi auprès des médias brésiliens, à la suite de l ’élimination de son club Botafogo en quarts de finale de Coupe du Brésil face à Vasco De Gama (1-1, 5-3 t.a.b) . L’homme d’affaires américain a reconnu avoir « une liste de 20 erreurs » qu’il a commises. « C'(est facile : nous avons été éliminés prématurément de la Libertadores (8 es ) , de la Coupe du Brésil. Nous avons échoué dans notre objectif principal : remporter des Coupes », a-t-il confié.…
