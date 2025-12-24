John McGinn vanne Morgan Rogers et explique le retour en forme des Villains
Gêné d’avoir un cuisto, mais pas pour les tacles.
À Aston Villa , la dynamique n’a plus rien d’un mirage. Après un début de saison en dents de scie, les Villans restent désormais sur six victoires consécutives en Premier League , un record vieux de 111 ans. De quoi donner le sourire à John McGinn, interrogé par Sky Sports sur ce retournement. Le capitaine a d’abord choisi l’option chambrage, visant Morgan Rogers « Au début, ses frappes passaient au-dessus de la barre. Maintenant, elles redescendent juste en dessous. » …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
