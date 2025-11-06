John McGinn est gêné d’avoir un cuisinier à domicile
Plutôt tonic, McGinn.
John McGinn va fêter son 300 e match avec Aston Villa , mais il n’a toujours pas l’intention de se reposer. « Chaque année, je dois faire mes preuves face à un joueur plus jeune ou plus séduisant » , lâche le capitaine écossais, mi-amusé, mi-fataliste. Une phrase qui sonne comme le mantra d’un type qui a grandi loin des projecteurs , à Clydebank, entre les restes du frigo et les entraînements sous la pluie.…
MH pour SOFOOT.com
