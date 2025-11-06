John Heitinga n’est plus l’entraineur de l’Ajax Amsterdam
Perdre contre l’OM en C1 expose à ce genre de choses.
Ce jeudi, l’Ajax Amsterdam a annoncé se séparer de son entraineur, John Heitinga . Le coach néerlandais a une nouvelle fois connu la défaite en Ligue des champions ce mercredi face à Galatasaray (3-0), victime du triplé de Victor Osimhen.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
