John Heitinga n’est plus l’entraineur de l’Ajax Amsterdam
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 17:02

John Heitinga n’est plus l’entraineur de l’Ajax Amsterdam

John Heitinga n’est plus l’entraineur de l’Ajax Amsterdam

Perdre contre l’OM en C1 expose à ce genre de choses.

Ce jeudi, l’Ajax Amsterdam a annoncé se séparer de son entraineur, John Heitinga . Le coach néerlandais a une nouvelle fois connu la défaite en Ligue des champions ce mercredi face à Galatasaray (3-0), victime du triplé de Victor Osimhen.…

CDB pour SOFOOT.com

Sport
