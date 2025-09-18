 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

João Neves manquera le Classique face à l’OM
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 18:40

João Neves manquera le Classique face à l’OM

João Neves manquera le Classique face à l’OM

Le PSG perd son nouveau meilleur buteur.

Sorti sur blessure ce mercredi soir lors de la victoire du PSG en Ligue des champions face à l’Atalanta (4-0), João Neves connait désormais le verdict . Le milieu portugais est touché aux ischio-jambiers et manquera le Classique face à l’Olympique de Marseille, ce dimanche , selon le communiqué du club. Titulaire indiscutable du système de Luis Enrique, le PSG perd désormais son joyau du milieu de terrain.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Melchie Dumornay prolonge encore avec l’OL Lyonnes
    Melchie Dumornay prolonge encore avec l’OL Lyonnes
    information fournie par So Foot 18.09.2025 18:32 

    Une nouvelle qui donne le sourire. Deuxième meilleure buteuse de l’Arkema Première League (16 buts) la saison dernière, Melchie Dumornay prolonge avec OL Lyonnes ! Alors qu’elle avait déjà signé un contrat avec le club rhodanien en mai dernier jusqu’en 2029, l’Haïtienne ... Lire la suite

  • Habib Beye répond aux accusations de Jorge Maciel
    Habib Beye répond aux accusations de Jorge Maciel
    information fournie par So Foot 18.09.2025 18:09 

    La tension n’est pas redescendue. Quatre jours après avoir battu l’Olympique lyonnais, au terme d’une fin de match houleuse (3-1) , l’entraîneur du Stade rennais Habib Beye est revenu sur les accusations portées contre lui. Selon l’entraîneur adjoint des Gones, ... Lire la suite

  • Monaco s’incline à Bruges en Youth League
    Monaco s’incline à Bruges en Youth League
    information fournie par So Foot 18.09.2025 17:40 

    La faute au grand frère. Ce jeudi à 13h30 devait marquer l’entrée en lice des bébés monégasques en Youth League face au Club Bruges. Malheureusement, leur match a été décalé de deux heures à cause de l’incident aérien impliquant le groupe professionnel la veille. ... Lire la suite

  • José Mourinho est officiellement de retour à Benfica
    José Mourinho est officiellement de retour à Benfica
    information fournie par So Foot 18.09.2025 17:34 

    Le plan ne fait que commencer ! Libre depuis son départ de Turquie, où son passage d’un an et deux mois s’était terminé sur une élimination en barrages de Ligue des champions face… à Benfica, José Mourinho reprend du service au Portugal. Il succède à Bruno Lage, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank