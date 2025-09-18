João Neves manquera le Classique face à l’OM
Le PSG perd son nouveau meilleur buteur.
Sorti sur blessure ce mercredi soir lors de la victoire du PSG en Ligue des champions face à l’Atalanta (4-0), João Neves connait désormais le verdict . Le milieu portugais est touché aux ischio-jambiers et manquera le Classique face à l’Olympique de Marseille, ce dimanche , selon le communiqué du club. Titulaire indiscutable du système de Luis Enrique, le PSG perd désormais son joyau du milieu de terrain.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
