«João Neves est la personne qui m'a fait comprendre ce qu'était véritablement l'amour»

Il nous l’a également appris.

« João Neves est la personne qui m’a fait comprendre ce qu’était véritablement l’amour. Avant lui, je ne le savais pas. » Madalena Aragão, actrice portugaise, a commenté sa relation avec le petit milieu du PSG João Neves. Auprès du magazine portugais Máxima , elle a commenté leur idylle. « João est mon meilleur ami. On rit, on s’amuse, on prend soin l’un de l’autre. C’est ce que cela signifie pour moi : le respect, la loyauté, l’attention. […] Nous sommes deux personnes amoureuses. Le reste, ce ne sont que des bruits de couloir. » …

UL pour SOFOOT.com