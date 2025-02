João Félix et Milan : un mariage de raison

Débarqué cet hiver à l’AC Milan, João Félix espère bien se relancer en Italie, après des dernières années difficiles. Ça tombe bien, l’international portugais est arrivé dans la destination idyllique pour les joueurs de son style, à savoir les fuoriclasse . Et à Milan, en matière de fuoriclasse , on s’y connaît pas mal.

Juillet 2019, João Félix débarque à l’Atlético de Madrid pour 127 patates, devenant alors le troisième transfert le plus cher de l’histoire. Dans le même temps, à 1612 kilomètres de là, le Milan est toujours en reconstruction et dépense 37 millions de moins que le prix du joyau portugais (près de 90 millions d’euros) sur son mercato estival. On dit souvent que dans le football, tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l’autre. Cinq ans et demi plus tard, voilà que João Félix arrive à Milan, un club qui renaît (un peu) de ses cendres ces dernières années, avec l’étiquette de talent déchu sur son front.

👕 79 reasons why 😍#DNACMilan #SempreMilan pic.twitter.com/bT80b1efkX…

Propos de Rui Costa recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com