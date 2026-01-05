João Cancelo de retour dans un de ses anciens clubs ?
Cancelo, on ne compte pas.
Après un an et demi passé à Al-Hilal, le latéral portugais João Cancelo souhaiterait faire son retour en Europe . Selon la Marca , sa priorité serait un retour au FC Barcelone , qu’il a fréquenté lors de la saison 2023-2024. De son côté, le club catalan hésite encore à passer à l’action.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
