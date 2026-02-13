Roussier sur le départ de de Tavernost : «Cela donne encore une image désastreuse»

Ça sent le Roussier. Jean-Michel Roussier, président du Havre, a décortiqué la nouvelle crise que traverse le foot français après la démission de Nicolas de Tavernost, patron de LFP Media, après que Bein Sport a obtenu les droits TV du Mondial 2026. Interrogé par le Figaro , le patron du Havre, ancien de Mediapro estime que cette séquence donne « encore une image désastreuse, c’est affligeant. » Il estime que Bein allait forcément remporter la mise, et que la Ligue aurait du se préparer à cela.

« Le départ de Nicolas, je ne le comprends pas vraiment »

Au Havre depuis 2022, le dirigeant estime que trop peu de soutien a été apporté à Nicolas de Tavernost. Vincent Labrune, président de la LFP, a par exemple déclaré ne pas être convaincu que la Ligue soit « en capacité de remettre un élan collectif fort » après cette séquence. Roussier, lui, pense autrement : « Je pense que tout ce qui s’est passé donne l’illusion d’une remise en question du bien-fondé de Ligue 1 +. Il faut se rappeler qu’il n’y a aucune autre alternative et que remettre en question le bien-fondé de la chaîne Ligue 1 + au prétexte du départ de Nicolas est une hérésie absolue. […] Le départ de Nicolas, je ne le comprends pas vraiment. » …

UL pour SOFOOT.com