 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roussier sur le départ de de Tavernost : «Cela donne encore une image désastreuse»
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 18:30

Roussier sur le départ de de Tavernost : «Cela donne encore une image désastreuse»

Roussier sur le départ de de Tavernost : «Cela donne encore une image désastreuse»

Ça sent le Roussier. Jean-Michel Roussier, président du Havre, a décortiqué la nouvelle crise que traverse le foot français après la démission de Nicolas de Tavernost, patron de LFP Media, après que Bein Sport a obtenu les droits TV du Mondial 2026. Interrogé par le Figaro , le patron du Havre, ancien de Mediapro estime que cette séquence donne « encore une image désastreuse, c’est affligeant. » Il estime que Bein allait forcément remporter la mise, et que la Ligue aurait du se préparer à cela.

« Le départ de Nicolas, je ne le comprends pas vraiment »

Au Havre depuis 2022, le dirigeant estime que trop peu de soutien a été apporté à Nicolas de Tavernost. Vincent Labrune, président de la LFP, a par exemple déclaré ne pas être convaincu que la Ligue soit « en capacité de remettre un élan collectif fort » après cette séquence. Roussier, lui, pense autrement : « Je pense que tout ce qui s’est passé donne l’illusion d’une remise en question du bien-fondé de Ligue 1 +. Il faut se rappeler qu’il n’y a aucune autre alternative et que remettre en question le bien-fondé de la chaîne Ligue 1 + au prétexte du départ de Nicolas est une hérésie absolue. […] Le départ de Nicolas, je ne le comprends pas vraiment. »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank