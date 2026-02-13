 Aller au contenu principal
Robin van Persie est fan de Raheem Sterling
13/02/2026 à 18:29

Robin van Persie est fan de Raheem Sterling

Robin van Persie est fan de Raheem Sterling

Voilà Sterling livré et le Feyenoord enchanté ! Alors qu’il vient de poser ses valises à Rotterdam, Raheem Sterling éveille déjà beaucoup d’engouement au sein de son nouveau club.

Dans un entretien accordé à De Telegraaf , l’entraîneur du Feyenoord Robin van Persie s’est exprimé au sujet des effets de cette arrivée. « Je vois bien que tout le monde est très enthousiaste, dépeint-il. Ils sont tous ravis. Ils réalisent tous qu’il s’agit de l’un des plus gros transferts de l’histoire des Pays-Bas , ça se sent dans le groupe.  »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
