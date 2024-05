JO de Paris : les éboueurs de Paris ont déposé un préavis de grève pour toute la durée des Jeux

À moins de 90 jours du début des Jeux olympiques, la CGT réclame une augmentation de 400 euros pour tous les employés et une prime exceptionnelle de 1.900 euros pour les agents mobilisés pendant les Jeux.

Les éboueurs parisiens menacent de se mettre en grève pendant les Jeux olympiques de Paris cet été et réclament augmentation et prime pour ne pas "gâcher ces JO", a relayé RMC mercredi 1er mai.

La Filière Traitement Déchets Nettoiement Eau Égouts Assainissement de la CGT (CGT FTDNEEA) à la Ville de Paris a déposé des préavis de grève pour les périodes du 14 au 16 mai, du 22 au 24 mai et du 1er juillet au 8 septembre, selon un communiqué du syndicat. Il appelle tous les personnels de la Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE) et des Transports Automobiles Municipaux (TAM DILT) "à participer activement et massivement aux journées de grève et d'actions".

À moins de 90 jours du début des Jeux olympiques, la CGT réclame une augmentation de 400 euros pour tous les employés et une prime exceptionnelle de 1.900 euros pour les agents mobilisés pendant les Jeux.

"On n'a pas vocation à gâcher ces JO"

"Les Jeux olympiques ne se feront pas sans les revendications des salariés. Mais on n'a pas vocation à gâcher ces JO . C'est un levier de pression, mais s'il y a pression, c'est parce que le politique ne subvient pas aux revendications des salariés. Si l'exécutif parisien entend et négocie avec la CGT, il n'y aura pas de soucis", a expliqué sur RMC le secrétaire général de la CGT FTDNEEA, Christophe Farinet.

La CGT a déjà déposé des préavis de grève dans les trois branches de la fonction publique courant du 15 avril au 15 septembre et qui couvriront donc la période des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre). Le syndicat demande notamment "des recrutements pérennes, des compensations salariales au titre des contraintes professionnelles générées par les Jeux, (...) des droits aux congés, au télétravail choisi et à la déconnexion".

La plupart des sections locales de Sud-Rail et de la CGT-Cheminots ont par ailleurs appelé jeudi à la grève le 21 mai en Île-de-France pour peser sur les négociations autour des primes des cheminots pendant les Jeux olympiques.