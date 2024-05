Primes SNCF : nouvel appel à la grève des cheminots d'Île-de-France le 21 mai

La SNCF gère en Ile-de-France tous les trains de banlieue, les RER C, D et E, et une partie des RER A et B.

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La plupart des sections locales de Sud-Rail et de la CGT-Cheminots appellent à la grève le 21 mai en Ile-de-France pour peser sur les négociations autour des primes des cheminots pendant les Jeux olympiques, ont indiqué les syndicats jeudi 2 mai. "On a décidé de secouer le cocotier en posant une date dans le paysage" a déclaré à l'AFP Fabien Villedieu de Sud-Rail, confirmant une information révélée mercredi par RMC .

Sud et la CGT sont à la manœuvre, rejoints par endroit par les sections locales de l'Unsa-Ferroviaire. L'appel à la grève tombe un mardi, au lendemain du lundi de Pentecôte, donc "on préserve les ponts", a souligné Fabien Villedieu.

Pour le moment, la direction de la SNCF propose aux cheminots franciliens une prime de 50 euros brut par journée de service pendant les Jeux, selon les syndicats. "Ce qui est mis sur le table ne nous va pas" , a souligné M. Villedieu. "Ca nous irait bien une prime fixe, a minima de 1.000 euros" , a-t-il indiqué, comme c'est le cas par exemple à la RATP où les conducteurs du métro et du RER travaillant du 22 juillet au 8 septembre toucheront 1.600 euros.

"Il faut que tout le monde s'y retrouve"

Une nouvelle journée de négociation doit avoir lieu le 22 mai, au lendemain de cette journée de grève. "Mieux vaut qu'on négocie au mois de mai plutôt qu'au dernier moment en juillet. On a la volonté que ça se passe bien, mais il faut que tout le monde s'y retrouve", a justifié M. Villedieu, rappelant que la SNCF allait faire circuler 5.000 trains supplémentaires en Ile-de-France en août par rapport à un été normal.

"Au-delà de l'aspect financier et des compensations attendues, il y a aussi cette question de production (...), on souhaite que les questions de rythmes de travail soient strictement appliquées pour travailler en toute sécurité", a rappelé le secrétaire général de la CGT-Cheminots Thierry Nier. "Ca fait plusieurs mois qu'on interpelle" sans réponse claire, a-t-il déploré.

Du côté de la CFDT-Cheminots, "on n'a pas donné de mot d'ordre pour y aller", a déclaré son secrétaire général Thomas Cavel. "On a des négociations à mener, les mouvements de grève ça vient quand les négociations n'aboutissent pas", a-t-il affirmé. La SNCF de son côté refuse de commenter le contenu des négociations en cours et rappelle que le PDG Jean-Pierre Farandou a prévu d'aboutir à un accord sur le sujet fin mai ou début juin.