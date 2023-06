JO de Paris 2024 : "On est prêt", assure Anne Hidalgo

La cérémonie d'ouverture de la 33e olympiade de l'ère moderne aura lieu le 26 juillet 2024. "On est dans les budgets et on est dans les temps", a affirmé la maire de Paris.

Anne Hidalgo, le 26 mars 2022, à Paris ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

"On est prêt" pour les Jeux olympiques de 2024, a lancé mardi 6 juin la maire de Paris Anne Hidalgo à un peu plus d'un an de l'événement sportif planétaire, alors qu'un responsable du CIO avait estimé lundi que la ville-hôte avait "encore beaucoup de pain sur la planche".

"Oui, on est prêt", a dit sur France Inter l'élue socialiste, pour qui "à un an des jeux, en général, c'est le stress" et "on dit qu'on ne va pas y arriver". Mais dans le cas de Paris, "on est dans les budgets et on est dans les temps", a-t-elle ajouté.

Le président de la commission de coordination des JO de Paris, Pierre-Olivier Beckers, a estimé lors d'une visite du Comité international olympique (CIO) au siège du comité d'organisation des Jeux qu'il fallait "continuer à aller chercher des optimisations" afin de "maintenir le budget".

Incertitudes sur les sponsors

A 417 jours des JO, "il y a encore beaucoup de pain sur la planche", a résumé M. Beckers pour qui le comité d'organisation des Jeux (Cojo) aura un "travail tendu jusqu'au bout" sur le plan budgétaire. Le budget du comité d'organisation, notamment en raison de l'inflation, a été relevé et fixé à 4,4 milliards d'euros en décembre. Ce budget repose sur les recettes de billetteries, celles de sponsoring et une contribution du CIO.

D'après un rapport provisoire de la Cour des comptes sur les JO révélé lundi par le quotidien Le Monde, celle-ci a indiqué que "des incertitudes substantielles subsistent, notamment pour les partenariats domestiques". Est notamment attendu depuis de longs mois la signature d'un partenariat de premier rang avec LVMH.

Interrogée sur le coût des billets, qui suscite une vague de critiques, Mme Hidalgo a estimé qu'il fallait "accepter un modèle économique" qui permet d'avoir "50% des billets vendus à moins de 50 euros". La maire PS rappelle que la cérémonie d'ouverture sera l'occasion d'offrir "plusieurs centaines de milliers de billets gratuits".