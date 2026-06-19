JO 2030-Val-d’Isère préféré à Méribel pour accueillir le ski alpin

La station de Val-d’Isère a été préférée à Méribel pour accueillir une partie des épreuves de ski alpin des Jeux olympiques d’hiver 2030 organisés dans les Alpes françaises, a annoncé vendredi le comité d’organisation (Cojop) dans un communiqué.

Méribel figurait initialement dans le dossier de candidature des Alpes 2030 avant que Val-d’Isère n’entre dans la danse. La commune chère à Jean-Claude Killy, triple champion olympique à Grenoble en 1968, avait pris l’avantage en intégrant "le schéma préférentiel" des sites en juillet 2025.

Courchevel accueillera, comme prévu, l’autre partie des épreuves de ski alpin.

"Si le scénario retenu privilégie aujourd'hui Val-d'Isère, Méribel demeure un partenaire important du projet Alpes 2030", a précisé le comité d’organisation dans son communiqué.

"Le Cojop poursuivra ses échanges avec la station afin d'identifier les opportunités de valorisation et d'engagement qui pourraient s'inscrire dans la dynamique des Jeux."

Cette carte des sites va désormais être soumise lundi à l’approbation du Comité international olympique (CIO) à l’occasion de sa commission exécutive.

En cas d’accord du CIO, elle sera ensuite soumise le 29 juin à l’approbation de l’assemblée générale du Cojop, précise le communiqué.

Enfin, les Jeux paralympiques comportent trois pôles : Courchevel, La Clusaz et la métropole de Lyon.

(Reportage Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)