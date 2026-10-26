JO 2030: Roux de Bézieux devrait succéder à Grospiron à la tête du comité d'organisation

Geoffroy Roux de Bezieux s'apprête à prendre la tête du comité « Alpes françaises 2030 »
par Vincent Daheron
L'ancien président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux devrait être nommé président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) 2030 dans les Alpes françaises, a indiqué lundi à Reuters une source proche du dossier, confirmant les informations de L’Équipe.
Sauf retournement de situation, le dirigeant de 64 ans devrait être officiellement nommé lors du bureau exécutif prévu jeudi et succéderait ainsi à Edgar Grospiron, écarté de la présidence du Cojop le mois dernier. Depuis, le directeur général Vincent Roberti assurait également les fonctions de président par intérim.
Président du Medef de 2018 à 2023, Geoffroy Roux de Bézieux avait été nommé président du comité des rémunérations du Cojop en avril dernier.
Son défi sera de mettre fin aux crises de gouvernance qui ont émaillé le Cojop depuis sa création en février 2025 avec, dernier épisode en date, le départ d'Edgar Grospiron en septembre.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)
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