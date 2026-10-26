JO 2030: Roux de Bézieux devrait succéder à Grospiron à la tête du comité d'organisation

Geoffroy Roux de Bezieux s'apprête à prendre la tête du comité « Alpes françaises 2030 »

par Vincent Daheron

L'ancien président du Medef Geoffroy ​Roux de Bézieux devrait être nommé président du Comité d'organisation des Jeux olympiques ​et paralympiques (Cojop) 2030 dans les Alpes françaises, ​a indiqué lundi à ⁠Reuters une source proche du dossier, ‌confirmant les informations de L’Équipe.

Sauf retournement de situation, le dirigeant de ​64 ‌ans devrait être officiellement nommé ⁠lors du bureau exécutif prévu jeudi et succéderait ainsi à Edgar Grospiron, écarté de ⁠la présidence ‌du Cojop le mois dernier. ⁠Depuis, le directeur général Vincent Roberti assurait ‌également les fonctions de ⁠président par intérim.

Président du Medef de ⁠2018 à ‌2023, Geoffroy Roux de Bézieux avait été ​nommé président ‌du comité des rémunérations du Cojop en avril dernier.

Son défi ​sera de mettre fin aux crises de gouvernance qui ⁠ont émaillé le Cojop depuis sa création en février 2025 avec, dernier épisode en date, le départ d'Edgar Grospiron en septembre.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Jean-Stéphane Brosse)