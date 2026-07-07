JO 2030: Le patinage synchronisé et le freeride intègrent le programme olympique, le combiné nordique disparaît

Le slopestyle féminin de ski acrobatique aux JO 2026
Le Comité international olympique (CIO) a annoncé mardi l'intégration du patinage artistique synchronisé et du freeride, ski et snowboard, au programme des prochains Jeux olympiques d'hiver, organisés en 2030 dans les Alpes françaises.
La commission exécutive du CIO a également confirmé le maintien du slalom géant parallèle en snowboard, tandis que le combiné nordique est supprimé, indique le CIO dans un communiqué.
Au total, le CIO a décidé d'ajouter 16 épreuves à son programme, dont le ski alpinisme, déjà approuvé le mois dernier lors de la 146e session de l'instance.
"Le freeride a connu une croissance internationale fulgurante, grâce à un public jeune et passionné et à des compétitions spectaculaires. Il se dispute en pleine nature, ce qui réduit au minimum son impact sur les Jeux", justifie le CIO dans un communiqué, ajoutant que "le patinage synchronisé a su séduire le public et offre une ambiance de compétition très dynamique".
Sous la menace d'une disparition, le slalom géant parallèle en snowboard et le combiné nordique n'ont pas connu le même sort.
La première épreuve a été conservée, le CIO estimant qu'elle "avait enregistré une progression significative depuis les Jeux de Pékin 2022 comme en témoignent plusieurs indicateurs de popularité".
Ces mêmes indicateurs de popularité ont condamné le combiné nordique. "Par ailleurs, cette discipline se heurte encore à des obstacles en matière d'universalité et de participation aux Jeux olympiques", ajoute le CIO.
Le combiné nordique était la seule discipline non mixte et seuls cinq pays y ont obtenu des médailles lors des quatre dernières éditions des Jeux d'hiver.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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