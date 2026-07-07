JO 2030: Le patinage synchronisé et le freeride intègrent le programme olympique, le combiné nordique disparaît

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Le Comité international olympique (CIO) ‌a annoncé mardi l'intégration du patinage artistique synchronisé et du ​freeride, ski et snowboard, au programme des prochains Jeux olympiques d'hiver, organisés en 2030 dans les Alpes françaises.

La commission exécutive du CIO ​a également confirmé le maintien du slalom géant parallèle en snowboard, tandis que le ​combiné nordique est supprimé, indique ⁠le CIO dans un communiqué.

Au total, le CIO a décidé ‌d'ajouter 16 épreuves à son programme, dont le ski alpinisme, déjà approuvé le mois dernier lors de ​la 146e session ‌de l'instance.

"Le freeride a connu une croissance internationale ⁠fulgurante, grâce à un public jeune et passionné et à des compétitions spectaculaires. Il se dispute en pleine nature, ce qui ⁠réduit au minimum ‌son impact sur les Jeux", justifie le CIO dans ⁠un communiqué, ajoutant que "le patinage synchronisé a su séduire ‌le public et offre une ambiance de compétition très ⁠dynamique".

Sous la menace d'une disparition, le slalom géant ⁠parallèle en snowboard ‌et le combiné nordique n'ont pas connu le même sort.

La ​première épreuve a été conservée, ‌le CIO estimant qu'elle "avait enregistré une progression significative depuis les Jeux de Pékin 2022 ​comme en témoignent plusieurs indicateurs de popularité".

Ces mêmes indicateurs de popularité ont condamné le combiné nordique. "Par ailleurs, cette discipline ⁠se heurte encore à des obstacles en matière d'universalité et de participation aux Jeux olympiques", ajoute le CIO.

Le combiné nordique était la seule discipline non mixte et seuls cinq pays y ont obtenu des médailles lors des quatre dernières éditions des Jeux d'hiver.

(Rédigé ​par Vincent Daheron)