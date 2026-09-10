JO 2030-Le comité d'organisation des Alpes françaises annonce le départ de son président Grospiron

Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2030 dans les Alpes françaises (Cojop) a officialisé jeudi le départ de son président Edgar Grospiron, plus d'un an et demi après sa nomination, plongeant les organisateurs dans une nouvelle crise de gouvernance.

Le départ du champion olympique 1992 de ski de bosses était attendu ces dernières heures et a été acté jeudi lors d'une réunion du bureau exécutif du Cojop.

(Rédigé par Vincent Daheron)