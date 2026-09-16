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JO 2030-Le CIO entérine la répartition des sports de glace et des épreuves de ski alpin
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 14:56
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Le Comité international olympique (CIO) a confirmé mercredi la répartition des sports de glace sur les sites de Lyon et des épreuves de ski alpin entre Val-d'Isère et Courchevel pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises.

Le hockey sur glace se déroulera à la LDLC Arena de Décines-Charpieu et à la Halle Tony Garnier tandis que le parc des expositions Eurexpo accueillera le curling, le patinage artistique et le short-track ainsi que le centre principal des médias.

Val-d'Isère accueillera les épreuves techniques de ski alpin et Courchevel celles de vitesse ainsi que les combinés par équipes.

"Grâce à ces décisions, Alpes 2030 disposera désormais d'un plan directeur des sites complet, définitif, et optimisé", a estimé mercredi Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, le président de la commission de coordination pour les Jeux de 2030, lors d'une conférence de presse.

Ces points étaient les derniers en suspens après l'approbation de la carte des sites en juin dernier, qui faisait suite au transfert des épreuves de glace de Nice à Lyon

Dans le dossier de candidature, le hockey sur glace devait se dérouler à l'Allianz Riviera, le stade du club de football de l'OGC Nice. Mais Éric Ciotti, élu en mars dernier, a refusé d'utiliser l'enceinte et ainsi d'obliger le club local à devoir jouer ailleurs pendant une longue période, poussant le comité d'organisation et le CIO à délocaliser les épreuves de glace à Lyon pour conserver un pôle unifié.

Lyon recevait de lundi à mercredi la commission de coordination du CIO pour sa deuxième visite en France, après celle de décembre dernier, pour faire le point sur les avancées du projet. Cette visite intervient alors que le comité d'organisation traverse une nouvelle crise de gouvernance, le directeur général Vincent Roberti ayant été nommé lundi président par intérim après le départ d'Edgar Grospiron.

"Nous avons vu cette semaine un projet qui continue de prendre de l'ampleur et qui avance avec la confiance de toutes et tous", a déclaré Pierre-Olivier Beckers-Vieujant. "Il reste bien sûr beaucoup de travail devant nous mais les fondations des Alpes 2030 sont solides, elles sont bien ancrées."

"La commission de coordination quitte Lyon très rassurée par les progrès accomplis, confiante dans l'orientation prise par le projet et enthousiaste sur l'ambition du projet", a-t-il ajouté.

Pierre-Olivier Beckers-Vieujant a précisé que la prochaine commission de coordination devrait avoir lieu au printemps 2027, "sans doute au mois de mai".

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)

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