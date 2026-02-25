JO 2030-Cyril Linette quitte officiellement le comité d'organisation

Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) 2030 dans les Alpes françaises a annoncé mercredi le départ de son directeur général Cyril Linette.

"Le Cojop Alpes Françaises 2030 acte le départ du directeur général du Cojop Cyril Linette", a écrit le comité d'organisation dans un communiqué. "À l'occasion du bureau exécutif qui s'est tenu le dimanche 22 février 2026 à Milan, le Cojop et les parties prenantes ont pris acte du départ du directeur général du Cojop, Cyril Linette."

Le Cojop avait reconnu deux semaines auparavant des "désaccords insurmontables entre le président Edgar Grospiron et le directeur général" et avait donné au président la charge de conduire les négociations devant mener au départ de Cyril Linette.

"Le bureau exécutif tient à saluer le travail accompli par Cyril Linette depuis son arrivée en avril 2025. Son engagement a notamment permis de structurer l’organisation, de constituer une équipe de direction de grande qualité, aux expertises complémentaires et de faire adopter le premier budget pluriannuel du Cojop à l’automne", a ajouté le communiqué.

Le comité d'organisation est perturbé par de nombreux départs depuis plusieurs semaines puisque la directrice des opérations Anne Murac et le directeur de la communication Arthur Richer ont quitté leur fonction, respectivement en décembre et janvier.

Début février, Bertrand Méheut a démissionné de son poste de président du comité des rémunérations du Cojop.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)