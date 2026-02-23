JO 2030-Albertville célèbre le retour du drapeau olympique en France

par Charlène Personnaz

Moins de deux ans après la fin des Jeux d'été de Paris 2024, le drapeau olympique est de retour lundi en France, où les prochains Jeux d'hiver se dérouleront dans les Alpes en 2030.

La région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ont organisé à Albertville (Savoie) "le grand retour" de la délégation française et de la bannière olympique. Une célébration devant des milliers de personnes dans la ville savoyarde qui a accueilli, en 1992, les derniers Jeux d'hiver en France, après ceux de Chamonix 1924 et Grenoble 1968.

Cet événement festif intervient au lendemain de la passation qui a eu lieu lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Milan-Cortina à Vérone, au cours de laquelle Fabrice Pannekoucke et Renaud Muselier, les présidents des régions AURA et Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont récupéré le drapeau olympique.

"Un moment plein de ferveur, qui s'inscrit dans la dynamique de la préparation des Jeux de 2030. On sait que l'histoire des Jeux d'hiver en France s'est arrêtée à Albertville", expliquait la semaine dernière Fabrice Pannekoucke, lors d'une conférence de presse de présentation de cette célébration.

La France a conclu les 25es Jeux d'hiver par un record de médailles (23) et de titres (8). Comme attendu, le biathlon a été le grand pourvoyeur de récompenses de la délégation française avec 13 médailles, dont six en or.

"Partager ça avec tous les supporters français, ça va être un bon petit moment de bonheur", a déclaré la biathlète Océane Michelon, sacrée championne olympique de la mass start samedi. Les biathlètes ont été parmi les athlètes les plus acclamés par le public savoyard.

Parmi les médaillés d'or, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont réussi à décrocher le titre en danse sur glace moins d'un an après le début de leur collaboration.

"Le plaisir qu'on a partagé sur la glace était incroyable", a expliqué Laurence Fournier Beaudry. "On ne sait pas encore ce que le futur nous réserve mais on va continuer de patiner ensemble et on discutera à la fin de la saison pour voir ce que l'on veut et où on souhaite aller."

Thibault Anselmet et Emily Harrop, qui ont écrit l'Histoire à Bormio en remportant le premier titre olympique de relais mixte de ski alpinisme, ne sont pas encore assurés d'être de la fête en 2030. Discipline additionnelle à Milan-Cortina, le ski alpinisme devra attendre juin pour savoir s'il figure au programme des sports des Jeux dans les Alpes françaises.

"On espère qu'on a fait vibrer du monde et que les gens ont envie de nous revoir dans les prochaines années sur les écrans des Jeux", a déclaré Emily Harrop, en argent sur l'épreuve du sprint.

"Les athlètes français ont vibré tellement fort en 2024 pour les Jeux de Paris que ça nous a donné envie de vivre la même chose. On n'est pas encore sûr d'y être mais on espère beaucoup, puis avec ce qu'on a vécu, on est confiant."

Cette célébration s'est déroulée en présence du Premier ministre Sébastien Lecornu et dans un contexte difficile pour le comité d'organisation des Jeux (Cojop), qui traverse actuellement une crise de gouvernance. Plusieurs cadres ont récemment quitté leurs fonctions et le départ du directeur général Cyril Linette doit être négocié en raison de "désaccords insurmontables" avec le président Edgar Grospiron.

"On gère, on tient le baraque. Il y a des turbulences, on est d'accord, mais on travaille", a tenu à rassurer Edgar Grospiron sur France TV. "Quand on vise haut, forcément, ça rend les difficultés plus importantes mais je ne négocierai pas sur la vision qui est la nôtre."

(Rreportage de Charlène Personnaz, rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)