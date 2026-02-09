JO 2026-Vonn, victime d'une fracture complexe du tibia, n'a "aucun regret"

(Actualisé avec déclarations Vonn)

par Sara Rossi et Cristina Carlevaro

CORTINA D'AMPEZZO/TRÉVISE, Italie 9 février (Reuters) - L indsey Vonn souffre d'une "fracture complexe du tibia actuellement stabilisée" mais qui nécessitera "plusieurs opérations", a annoncé lundi soir l'Américaine de 41 ans après sa violente chute survenue dimanche lors de la descente des Jeux olympiques.

La skieuse a déjà subi deux opérations à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise, en Italie, afin de stabiliser son état et de prévenir les complications liées au gonflement et à la circulation sanguine, a déclaré lundi une source proche du dossier.

Elle a été opérée par une équipe conjointe de chirurgiens orthopédistes et plasticiens locaux, a précisé cette même source.

"Hier, mon rêve olympique ne s'est pas terminé comme je l'avais rêvé. Ce n'était pas un conte de fées, c'était juste la vie", a-t-elle déclaré dans un long message publié sur Instagram, au lendemain de sa chute après 13 secondes de course alors qu'elle tentait le pari fou de remporter l'or olympique malgré une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

"J'ai osé rêver et travailler si dur pour y parvenir. Parce que dans une course de descente, la différence entre une trajectoire stratégique et une blessure catastrophique peut être aussi petite que quelques centimètres."

"J'étais simplement quelques centimètres trop serré sur ma trajectoire quand mon bras droit s'est accroché à l'intérieur de la porte, me déséquilibrant et provoquant ma chute. Mon ligament croisé antérieur et mes blessures précédentes n'ont rien à voir avec ma chute", a-t-elle assuré.

Le choix de la skieuse aux 84 succès en Coupe du monde de prendre le départ neuf jours après sa grave blessure au genou, accompagnée de lésions au ménisque et d'une contusion osseuse, avait beaucoup fait parler depuis le début des Jeux olympiques.

"Même si la journée d'hier ne s'est pas terminée comme je l'avais espéré, et malgré la douleur physique intense qu'elle m'a causée, je n'ai aucun regret", a affirmé Lindsey Vonn. "Être dans le portillon de départ hier était un sentiment incroyable que je n'oublierai jamais. (...) Je savais aussi que courir était un risque. Ça a toujours été et ça sera toujours un sport incroyablement dangereux."

L'équipe américaine de ski avait inspecté plusieurs hôpitaux avant de préférer Trévise, à environ 125 km de Cortina, à celui de Belluno, plus proche, car il dispose également d'un service de neurochirurgie, a déclaré la source.

Les établissements d'Innsbruck (Autriche) et de Milan ont également été envisagés, mais Trévise a été jugé le mieux placé pour traiter la complexité de la blessure de Lindsey Vonn.

(Reportage de Cristina Carlevaro et Sara Rossi, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)