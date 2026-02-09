 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2026-Vonn, victime d'une fracture complexe du tibia, n'a "aucun regret"
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 23:19

(Actualisé avec déclarations Vonn)

par Sara Rossi et Cristina Carlevaro

CORTINA D'AMPEZZO/TRÉVISE, Italie 9 février (Reuters) - L indsey Vonn souffre d'une "fracture complexe du tibia actuellement stabilisée" mais qui nécessitera "plusieurs opérations", a annoncé lundi soir l'Américaine de 41 ans après sa violente chute survenue dimanche lors de la descente des Jeux olympiques.

La skieuse a déjà subi deux opérations à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise, en Italie, afin de stabiliser son état et de prévenir les complications liées au gonflement et à la circulation sanguine, a déclaré lundi une source proche du dossier.

Elle a été opérée par une équipe conjointe de chirurgiens orthopédistes et plasticiens locaux, a précisé cette même source.

"Hier, mon rêve olympique ne s'est pas terminé comme je l'avais rêvé. Ce n'était pas un conte de fées, c'était juste la vie", a-t-elle déclaré dans un long message publié sur Instagram, au lendemain de sa chute après 13 secondes de course alors qu'elle tentait le pari fou de remporter l'or olympique malgré une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

"J'ai osé rêver et travailler si dur pour y parvenir. Parce que dans une course de descente, la différence entre une trajectoire stratégique et une blessure catastrophique peut être aussi petite que quelques centimètres."

"J'étais simplement quelques centimètres trop serré sur ma trajectoire quand mon bras droit s'est accroché à l'intérieur de la porte, me déséquilibrant et provoquant ma chute. Mon ligament croisé antérieur et mes blessures précédentes n'ont rien à voir avec ma chute", a-t-elle assuré.

Le choix de la skieuse aux 84 succès en Coupe du monde de prendre le départ neuf jours après sa grave blessure au genou, accompagnée de lésions au ménisque et d'une contusion osseuse, avait beaucoup fait parler depuis le début des Jeux olympiques.

"Même si la journée d'hier ne s'est pas terminée comme je l'avais espéré, et malgré la douleur physique intense qu'elle m'a causée, je n'ai aucun regret", a affirmé Lindsey Vonn. "Être dans le portillon de départ hier était un sentiment incroyable que je n'oublierai jamais. (...) Je savais aussi que courir était un risque. Ça a toujours été et ça sera toujours un sport incroyablement dangereux."

L'équipe américaine de ski avait inspecté plusieurs hôpitaux avant de préférer Trévise, à environ 125 km de Cortina, à celui de Belluno, plus proche, car il dispose également d'un service de neurochirurgie, a déclaré la source.

Les établissements d'Innsbruck (Autriche) et de Milan ont également été envisagés, mais Trévise a été jugé le mieux placé pour traiter la complexité de la blessure de Lindsey Vonn.

(Reportage de Cristina Carlevaro et Sara Rossi, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry brillants en danse rythmique aux Jeux de Milan Cortina, le 9 février 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    JO: Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry dans le bon tempo
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:58 

    Les patineurs français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont créé une petite surprise lundi en remportant la danse rythmique, juste devant les Américains Madison Chock et Evan Bates, et confortent ainsi leurs chances de titre aux Jeux olympiques de ... Lire la suite

  • Pour sa 1ère, Kanté apprend à faire la fête avec les supporters de Fenerbahçe
    Pour sa 1ère, Kanté apprend à faire la fête avec les supporters de Fenerbahçe
    information fournie par So Foot 09.02.2026 23:43 

    Supermignon en Süperlig. Arrivé d’Arabie saoudite cet hiver après un p’tit imbroglio entre Al-Ittihad et Fenerbahçe, N’Golo Kanté a changé de club jaune, mais n’a pas oublié son sourire. Titulaire pour la première fois contre Gençlerbirliği, le milieu français ... Lire la suite

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry peuvent rêver d'or
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:27 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron peut rêver à un deuxième titre olympique en danse sur glace, avec sa nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, puisqu'ils occupent la première place à l'issue de la rythmique, lundi aux JO de Milan ... Lire la suite

  • Grâce à Mikautadze et Pépé, Villarreal conforte sa place dans le top 4
    Grâce à Mikautadze et Pépé, Villarreal conforte sa place dans le top 4
    information fournie par So Foot 09.02.2026 23:22 

    Villarreal 4-1 Espanyol Buts : Mikautadze (35 e ), Salinas (CSC, 41 e ), Pépé (50 e ) et Moleiro (55 e ) pour les locaux // Cabrera (88 e ) pour les visiteurs La Liga a-t-elle trouvé un nouveau Nueve ? Ce n’est pas après ce sixième but de la saison de Georges Mikautadze ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank