JO 2026-Von Allmen roi du ski alpin, Foubert proche de l'exploit en saut à ski

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina ont trouvé leur premier homme fort de la quinzaine avec le Suisse Franjo von Allmen, sacré lundi champion olympique du combiné par équipes avec Tanguy Nef, deux jours après sa médaille d'or sur la descente.

La délégation française n'a en revanche obtenu aucune médaille supplémentaire même si le sauteur à ski Valentin Foubert est passé tout proche de l'exploit sur le tremplin normal avec la cinquième place. Les Bleues du hockey sur glace ont en outre été éliminées dès le tour préliminaire.

Dans le combiné alpin par équipes, nouvelle épreuve du programme qui se compose d'une manche de descente suivie d'une manche de slalom, les Français espéraient monter sur la boîte. Nils Allègre et Clément Noël, meilleur des trois duos tricolores engagés, ont pris la cinquième place à 13 centièmes du podium. Le plus beau métal a été récolté par la Suisse grâce au descendeur Franjo von Allmen et au slalomeur Tanguy Nef. Le premier détient désormais les titres olympiques et mondiaux de la descente et du combiné par équipes.

Son compatriote Marco Odermatt, déjà l'un des meilleurs skieurs de l'histoire, a décroché sa première médaille dans ces Jeux de Milan-Cortina, l'argent avec Loïc Meillard. Il sera encore engagé en super-G et en slalom géant, dont il est le tenant du titre.

La France a failli décrocher une médaille surprise dans ces Jeux olympiques, en saut à ski. Valentin Foubert a pris la cinquième place de l'épreuve du tremplin normal, à 2,7 points du podium, après s'être classé deuxième de la première manche.

Le sauteur de Courchevel (Savoie), âgé de 23 ans, a réalisé la meilleure performance masculine d'un Français aux Jeux olympiques, faisant mieux que la sixième place de Steve Delaup sur grand tremplin en 1992 à Albertville (Savoie).

Coline Mattel reste, en revanche, la seule Tricolore médaillée aux Jeux avec le bronze sur tremplin normal en 2014 à Sotchi (Russie).

Dos au mur, l'équipe de France féminine de hockey sur glace n'a pas réussi l'exploit de battre l'Allemagne pour continuer à rêver d'une hypothétique qualification en quarts de finale. Pour leur première participation, les Bleues quittent le tournoi olympique dès le tour préliminaire avec une quatrième défaite en autant de matches, cette fois-ci après prolongation (2-1).

Les couples de danseurs sur glace, Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron d'une part et Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud d'autre part, présenteront leur programme de danse rythmique dans la soirée.

Guillaume Cizeron a été sacré en 2022 avec son ancienne partenaire Gabriella Papadakis.

