JO 2026-Tomba, Compagnoni et Goggia allument les vasques olympiques, les Jeux de Milan-Cortina ouverts

(Actualisé tout du long avec détails)

par Keith Weir, Elvira Pollina et Julien Pretot

Les légendes italiennes du ski alpin Alberto Tomba, Deborah Compagnoni et Sofia Goggia ont allumé vendredi les vasques olympiques de Milan et Cortina à l'issue d'une cérémonie d'ouverture de trois heures et trente minutes pour lancer la 25e édition des Jeux d'hiver.

Les triples champions olympiques Alberto Tomba et Deborah Compagnoni ont embrasé la vasque olympique située sous l'Arc de la Paix à Milan tandis que Sofia Goggia, championne olympique de la descente et encore en activité, a allumé celle de Cortina d'Ampezzo.

Une quarantaine de minutes auparavant, le président italien Sergio Mattarella avait déclaré ouverts les Jeux olympiques de Milan-Cortina lors d'une cérémonie organisée au stade San Siro de Milan et, pour la première fois, en simultané dans trois autres sites : Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo.

Au cours de la cérémonie, la présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry a déclaré que les Jeux devaient rassembler les peuples.

"Que ces Jeux soient une célébration de ce qui nous unit, de tout ce qui fait notre humanité", a déclaré la Zimbabwéenne, qui vit ses premiers Jeux à la tête de l'instance. "C'est là toute la magie des Jeux olympiques : ils nous inspirent tous à donner le meilleur de nous-mêmes, ensemble."

Débutée à 20 heures (19h GMT), la cérémonie sur le thème de "l'harmonie" a notamment vu la star américaine Mariah Carey chanter "Nel blu dipinto di blu" de Domenico Modugno puis son propre titre "Nothing is impossible" en première partie de spectacle. Peu après, Laura Pausini a interprété l'hymne italien pendant que le drapeau tricolore était hissé à Milan ainsi qu'à Cortina.

Le ténor italien Andrea Bocelli s'est également produit après les discours officiels et l'actrice sud-africano-américaine Charlize Theron a délivré un message de paix.

Les 92 délégations ont paradé, disséminées, sur les quatre lieux de la cérémonie. La délégation israélienne a été acclamée à Cortina mais huée par une partie du public de San Siro, comme le vice-président américain JD Vance lorsqu'il est apparu sur l'écran géant de l'enceinte milanaise.

La journée avait d'ailleurs été précédemment marquée par plusieurs manifestations à Milan pour protester contre la présence d'agents de police de l'immigration américaine (ICE) sur le sol italien.

Cent vingt-sept athlètes français ont paradé au total, dont les deux porte-drapeaux Clément Noël et Chloé Trespeuch réunis à Livigno.

CHORÉGRAPHIE

"C'est un moment unique, un moment particulier dans une carrière. Je suis fier d'avoir porté le drapeau avec Chloé", a réagi le champion olympique en titre de slalom. "Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir vécu une cérémonie, il faut se l'avouer. J'ai vécu un défilé avec un drapeau, ce qui est déjà magnifique."

"On a essayé de faire une chorégraphie, sûrement que ça ne s'est pas vu mais on a apprécié le moment", a souri Chloé Trespeuch.

La glissade sans conséquence du fondeur français Jules Lapierre depuis Predazzo a cependant bien été filmée. "Le projet était de mettre un peu de fun dans cette cérémonie et de rigoler, mettre la bonne ambiance", s'est-il amusé.

Pour cette troisième édition des Jeux d'hiver en Italie après Cortina d'Ampezzo 1956 et Turin 2006, Milan-Cortina accueille près de 2.900 athlètes qui se disputeront les 116 médailles d'or en jeu.

La préparation n'a pas été simple pour le comité d'organisation et certains travaux de finition étaient encore nécessaires ces derniers jours à la nouvelle patinoire de Santa Giulia tandis que le téléphérique de Cortina d'Ampezzo n'a pu être terminé à temps. Les organisateurs ont également construit, contre l'avis du CIO, un nouveau centre de glisse à Cortina.

"Cette célébration unique signifie énormément pour moi car je sais à quel point nous avons tous bataillé pour que ça se réalise. Pour être honnête, le chemin n'a pas été sans difficulté", a souligné vendredi soir Giovanni Malago, le président du comité d'organisation, dans son discours.

Ces Jeux, les premiers dans les Alpes européennes depuis Turin 2006 après Vancouver (Canada), Sotchi (Russie), Pyeongchang (Corée du Sud) et Pékin, se dérouleront sur des sites de compétitions disséminés dans trois régions différentes. Un modèle décentralisé que suivront les Alpes françaises 2030 dans quatre ans.

La délégation française compte 162 athlètes dont deux remplaçants. Un record, notamment permis par la présence des deux équipes de hockey sur glace. Les Bleues participent pour la première fois tandis que leurs homologues masculins retrouvent les JO pour la première fois depuis 2002.

OBJECTIF TOP CINQ

"On a des objectifs ambitieux, on souhaite s'inscrire durablement dans le top cinq avec un objectif, sur ces Jeux, d'avoir 50% de médailles en plus (par rapport à 2022)", a déclaré vendredi la ministre des Sports Marina Ferrari en conférence de presse.

Dixième en 2022, la France avait remporté cinq médailles d'or, égalant son record établi quatre ans plus tôt à Pyeongchang.

Les biathlètes Quentin Fillon Maillet (deux titres) et Justine Braisaz-Bouchet, le skieur alpin Clément Noël et le patineur artistique Guillaume Cizeron - engagé avec une nouvelle partenaire - défendront leur sacre.

Au total, la France avait ramené 14 médailles, soit une unité de moins que son record établi à Sotchi puis égalé à Pyeongchang. C'est donc un objectif d'environ 21 médailles qui a été fixé.

Le biathlon sera certainement l'un des plus gros pourvoyeurs de médailles, comme en 2022 où la discipline avait rapporté 50% des breloques.

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina se termineront le 22 février par la cérémonie de clôture qui se déroulera aux arènes de Vérone.

(Reportage de Keith Weir, Elvira Pollina et Julien Prétot, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer et Camille Raynaud)