JO 2026/Ski de fond-Le relais masculin français en argent, Klaebo dans la légende
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 13:44

(Actualisé avec déclarations)

Le relais masculin français de ski de fond a décroché l'argent dimanche aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, la 14e médaille de la délégation française.

Le relais composé de Théo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges et Victor Lovera a été devancé de 22''2 par la Norvège. L'Italie a pris le bronze (+ 47''9).

Dernier relayeur norvégien, Johannes Klaebo est devenu l'athlète le plus titré des Jeux d'hiver avec une neuvième médaille d'or. Vainqueur de ses quatre courses dans ces JO 2026, la star de 29 ans a dépassé ses compatriotes, les fondeurs Marit Bjoergen et Bjorn Daehlie ainsi que le biathlète Ole Einar Bjoerndalen, pour s'installer au sommet du palmarès olympique.

En bronze lors des trois dernières éditions, les Bleus ont cette fois-ci grimpé une marche supplémentaire.

"Trop content qu'on soit en argent parce que le bronze, on en avait un peu marre", a souri Hugo Lapalus sur France TV.

Premier à s'élancer, Théo Schely a transmis le relais en sixième position, à une dizaine de secondes du podium.

Hugo Lapalus, déjà sur le podium en 2022 avec ce relais, a alors entamé la remontée. A la fin de ses 7,5 km, la France était remontée à la quatrième place, dans le même temps que le troisième.

"Je savais qu'on avait le mec qui est vice-champion olympique de l'individuel skate, je me suis dit : 'Si je reste avec les trois, quatre gars avec qui on joue la médaille, il va les tuer'", a poursuivi Hugo Lapalus.

"ON ÉCRIT L'HISTOIRE"

Puis l'heure de Mathis Desloges est venue. Déjà double médaillé d'argent dans ces Jeux lors du skiathlon et l'individuel 10 km libre, le fondeur de Villard-de-Lans (Isère) a été le maillon fort de l'équipe de France.

Il a donné le relais en deuxième position avec 25 secondes d'avance sur le bronze et surtout 46 secondes sur la quatrième position.

Victor Lovera, un temps revenu à six secondes de la Norvège, a conservé la deuxième place pour permettre au ski de fond français de décrocher pour la première fois trois médailles dans la même édition des Jeux.

"Je suis vraiment content de ce qu'on a fait en équipe. C'est la troisième médaille d'argent que je ramène et c'est largement la plus belle parce qu'elle est partagée avec les coéquipiers", a savouré Mathis Desloges sur France TV.

"Je suis vraiment fier de ce qu'on a accompli aujourd'hui. On écrit l'histoire petit à petit, course après course. On est vraiment une équipe qui pèse dans le milieu."

La délégation française, quant à elle, égale sa performance des Jeux de Pékin et n'est plus qu'à une unité du record de médailles atteint consécutivement en 2014 et 2018.

(Reportage de Liz Hampton et Tommy Lund, version française Vincent Daheron)

Sport
