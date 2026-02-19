 Aller au contenu principal
JO 2026/Ski alpinisme-La Française Emily Harrop médaillée d'argent du sprint
19/02/2026

La Française Emily Harrop a décroché jeudi l'argent sur le sprint de ski alpinisme, nouvelle discipline olympique, et apporte une 18e médaille à la délégation française aux Jeux de Milan-Cortina.

La Savoyarde de 28 ans a été devancée de 2''38 par la Suissesse Marianne Fatton (2'59''77) tandis que l'Espagnole Ana Alonso Rodriguez a pris le bronze (+ 10''45).

"Forcément, aujourd'hui, je suis quand même un peu déçue, ce serait mentir de dire le contraire", a reconnu Emily Harrop sur France TV. "Une médaille sur nos premiers Jeux, c'est incroyable mais je la visais d'une autre couleur."

Quadruple lauréate sortante du classement général de la Coupe du monde, la Tricolore était l'une des immenses favorites de cette épreuve.

Première de sa série et de sa demi-finale, elle est très bien partie lors de la finale, sous la neige abondante de Bormio (Italie). Mais les zones de transition ont tourné à l'avantage de son adversaire Marianne Fatton, championne du monde en titre de cette spécialité.

"Marianne (Fatton) a été incroyable aujourd'hui, j'ai fait quelques petites erreurs", a poursuivi Emily Harrop. "J'ai eu un petit manque de lucidité pour le rechaussage, ça me coûte la petite seconde de trop."

L'autre chance française de podium, Margot Ravinel, a fini sixième et dernière de la finale (+ 18''5). Première du classement général et de celui du sprint de la Coupe du monde cette saison, la Chamoniarde de 23 ans était montée sur le podium des trois sprints de l'hiver sur le circuit.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

