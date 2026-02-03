JO 2026/Ski alpin-Vonn confiante sur sa participation à la descente malgré une sérieuse blessure

(Actualisé avec détails, déclarations)

par Julien Pretot et Alan Baldwin

La skieuse américaine Lindsey Vonn a annoncé mardi qu'elle était "confiante" sur sa participation à la descente des Jeux olympiques de Milan-Cortina, dimanche, malgré une sérieuse blessure au genou.

Le championne olympique 2010 de descente, âgée de 41 ans, a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à la suite de sa violente chute à Crans-Montana (Suisse), vendredi dernier.

"J'ai également une contusion osseuse, une blessure courante sur l'ensemble du ligament croisé antérieur, ainsi qu'une lésion méniscale dont nous ne savons pas si elle était déjà présente ou si elle résulte de ma chute", a-t-elle expliqué. "Mais nous avons suivi une thérapie intensive, consulté des médecins et aujourd'hui, je suis allée skier. Et mon genou semble stable, je me sens forte."

Le premier entraînement officiel de descente est prévu jeudi à Cortina d'Ampezzo.

De retour l'an dernier sur le circuit après six ans d'absence, la légende américaine a fait un début de saison impressionnant. Jusqu'à sa chute à Crans-Montana, une course finalement annulée, elle était montée sur le podium des cinq descentes de la saison, dont deux victoires à Saint-Moritz (Suisse) et Zaunchensee (Autriche).

"Mon genou n'est pas gonflé et, avec l'aide d'une genouillère, je suis convaincue que je pourrai participer dimanche", a poursuivi Lindsey Vonn. "Ce n'est évidemment pas ce que j'avais espéré. J'ai travaillé très dur pour arriver à ces Jeux dans une position très différente."

"Je sais quelles étaient mes chances avant l'accident, et je sais que mes chances ne sont plus les mêmes aujourd'hui, mais je sais qu'il y a encore une chance. Et tant qu'il y a une chance, je vais essayer."

L'Américaine aux 84 victoires en Coupe du monde participera à ses cinquièmes JO, les premiers depuis Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018. En plus de son titre olympique sur la descente en 2010, elle compte deux médailles de bronze sur le super-G en 2010 et la descente en 2018.

