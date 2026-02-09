JO 2026/Ski alpin-Les Suisses Von Allmen et Nef champions olympiques du combiné par équipes, les Bleus 5es

Les Suisses Franjo von Allmen et Tanguy Nef ont été sacrés lundi champions olympiques du combiné par équipes masculin de ski alpin devant leurs compatriotes Marco Odermatt et Loïc Meillard et les Autrichiens Vincent Kriechmayr et Manuel Feller, les deux duos, à égalité, étant tous les deux médaillés d'argent.

Déjà médaillé d'or de la descente samedi, Franjo von Allmen avait réalisé le quatrième temps de la première manche, à 42 centièmes du temps de référence de l'Italien Giovanni Franzoni (1'51''80), en argent samedi. Mais son coéquipier Tanguy Nef a été le plus rapide sur la manche de slalom (51''82), permettant au duo suisse de s'imposer avec 99 centièmes d'avance au total sur ses poursuivants.

Dans cette nouvelle épreuve olympique qui se compose d'une manche de descente suivie d'une manche de slalom, les Français Nils Allègre et Clément Noël ont pris la cinquième place (+ 1''12) alors qu'ils étaient outsiders pour une place sur le podium.

Nils Allègre avait réussi le sixième temps de la descente (+ 0''91) tandis que Clément Noël, champion olympique en titre du slalom, a réalisé le dixième temps de la seconde manche (+ 0''63).

(Reportage de Marty Herman, version française Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)