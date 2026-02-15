 Aller au contenu principal
JO 2026/Ski alpin-Brignone remporte le slalom géant et signe un incroyable doublé
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 14:40

CORTINA D'AMPEZZO, Italie, 15 février (Reuters) - L 'Italienne Federica Brignone a été sacrée dimanche championne olympique de slalom géant aux Jeux de Milan-Cortina, trois jours après sa première médaille d'or sur le super-G.

La skieuse de 35 ans s'est imposée en 2'13''50 au cumul des deux manches, devant la Suédoise Sara Hector et la Norvégienne Thea Louise Stjernesund, toutes les deux dans le même temps (+ 0''62) et médaillées d'argent.

C'est la première fois qu'une skieuse remporte le super-G et le slalom géant lors de la même édition des Jeux d'hiver.

La championne du monde en titre du slalom géant avait souffert dix mois auparavant de multiples fractures de la jambe gauche et d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou lors des championnats d'Italie.

Elle n'a repris le ski que fin novembre puis la compétition le 20 janvier dernier.

(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent Daheron)

Sport
