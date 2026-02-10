JO 2026/Skeleton-Le CIO interdit à un athlète ukrainien de porter un "casque du souvenir"

par Julien Pretot

CORTINA D'AMPEZZO, Italie, 10 février (Reuters) - L 'Ukrainien Vladyslav Heraskevych ne sera pas autorisé à porter un "casque du souvenir" en l'honneur des victimes de la guerre avec la Russie lors de l'épreuve de skeleton aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina, a déclaré mardi le Comité international olympique (CIO).

Le Comité olympique ukrainien avait auparavant demandé à ce que Vladyslav Heraskevych puisse porter ce casque, sur lequel figurent des images d'athlètes ukrainiens tués dans le conflit avec la Russie depuis l'invasion de leur pays par Moscou en 2022.

"Le CIO comprend parfaitement le désir des athlètes de se souvenir de leurs amis qui ont perdu la vie dans ce conflit", a déclaré mardi Mark Adams, le porte-parole du CIO, lors d'une conférence de presse. "Il l'a fait à l'entraînement et a exprimé ses sentiments sur les réseaux sociaux, mais nous avons dit que ce casque enfreignait les directives."

Mark Adams a déclaré que le CIO ferait une exception en autorisant Vladyslav Heraskevych à porter un brassard noir pendant la compétition.

"Nous pensons que c'est un bon compromis", a-t-il ajouté.

Vladyslav Heraskevych avait annoncé lundi que le CIO, par l'intermédiaire d'un de ses représentants, l'avait prévenu qu'il ne pourrait pas porter ce casque qu'il a utilisé à l'entraînement.

"Le casque a été créé pour rendre hommage aux athlètes ukrainiens tués en défendant l'Ukraine ou victimes de la guerre totale menée par la Russie contre l'Ukraine", a déclaré le Comité olympique ukrainien dans un communiqué.

"Le CNO ukrainien souligne qu'il est entièrement conforme aux exigences de sécurité et aux règles du CIO, qu'il ne contient aucune publicité, aucun slogan politique ni aucun élément discriminatoire, et qu'il a été confirmé comme répondant aux normes établies lors des séances officielles d'entraînement."

HONORER DES AMIS TUÉS

Le casque met à l'honneur divers athlètes tués pendant la guerre, dont certains étaient des amis de Vladyslav Heraskevych.

L'athlète ukrainien, qui avait brandi une pancarte "No War in Ukraine" ("Pas de guerre en Ukraine") aux Jeux olympiques de Pékin 2022, quelques jours avant l'invasion russe, avait déclaré qu'il avait l'intention de respecter les règles olympiques interdisant les manifestations politiques sur les sites, tout en veillant à ce que le sort de l'Ukraine reste visible pendant les Jeux.

La règle 50.2 de la Charte olympique stipule : "Aucune manifestation ni propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans les sites olympiques, les lieux de compétition ou autres zones."

À la suite de l'invasion de Moscou, les athlètes russes et biélorusses ont été largement exclus des compétitions sportives internationales, mais le CIO a depuis soutenu leur retour progressif sous des conditions strictes.

Moscou et Minsk affirment que le sport doit rester séparé des conflits internationaux.

(Reportage de Julien Prétot, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)