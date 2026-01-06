JO 2026-Sept candidats pour être porte-drapeaux de la France dont Noël et Cizeron

(Actualisé avec déclarations)

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a dévoilé mardi les sept candidats pour les rôles de porte-drapeaux pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, parmi lesquels figurent notamment les champions olympiques Guillaume Cizeron et Clément Noël.

Les snowboardeuses Julia Nirani Pereira et Chloé Trespeuch sont les deux seules candidates féminines tandis que cinq hommes ont présenté leur candidature : les patineurs artistiques Kevin Aymoz, Guillaume Cizeron et Adam Siao Him Fa ainsi que les skieurs Victor Muffat-Jeandet et Clément Noël.

Le binôme, un homme et une femme, sera élu par ses pairs et révélé le 30 janvier prochain.

Les candidats devaient déjà avoir participé aux Jeux, incarner les valeurs olympiques et ne jamais avoir été porte-drapeau.

Clément Noël et Guillaume Cizeron ont tous deux été champions olympiques à Pékin en 2022, respectivement en slalom et en danse sur glace.

"C'est une belle opportunité que de pouvoir porter le drapeau, d'amener une délégation", a déclaré Clément Noël lors d'un point presse réalisé en visio. "J'ai toujours été assez fan de l'esprit olympique. Ce serait un grand honneur de pouvoir amener la délégation derrière moi."

"C'est un grand honneur de représenter les couleurs de son pays", a estimé Guillaume Cizeron. "C'est un rôle qui a pris pour chacun d'entre nous une signification différente au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin de nos carrières."

Il est l'un des trois patineurs artistiques à se présenter aux côtés d'Adam Siao Him Fa et Kevin Aymoz.

"Je me suis posé en tant que candidat de manière spontanée", a déclaré le premier nommé, double champion d'Europe en 2023 et 2024. "C'est un rôle qui est très important, et je pense qu'être porte-drapeau, c'est une fierté."

Kevin Aymoz, 12e de ses seuls Jeux en 2022, a expliqué s'être présenté pour "représenter les valeurs du patinage".

"J'aimerais être une représentation pour les jeunes parce qu'en tant que LGBT, j'aimerais donner de la visibilité à ma communauté", a ajouté l'Isérois, qui a rendu publique son homosexualité en 2021.

Le second skieur alpin à se présenter, Victor Muffat-Jeandet, a été médaillé de bronze en combiné alpin aux Jeux de Pyeongchang 2018.

"J'avais été beaucoup marqué en 2018 par Martin Fourcade qui avait donné un élan de confiance et d'énergie pour aborder les JO. Donc si je peux faire de même, ça sera avec une très grande fierté et un très grand plaisir", a confié le spécialiste du slalom, qui avait manqué les Jeux 2022 sur blessure.

QUATRE CANDIDATS PARALYMPIQUES

Julia Nirani Pereira est devenue en 2018 la plus jeune médaillée française aux Jeux d'hiver avec l'argent en snowboardcross.

"Ce serait une immense fierté, je pense qu'on en rêve tous", a-t-elle dit. "J'ai ce rêve des Jeux olympiques qui palpite et être porte-drapeau, ce serait la petite étincelle en plus, et j'aimerais de tout coeur l'être."

Dans la même discipline, Chloé Trespeuch a pris le bronze en 2014 et l'argent en 2022.

"C'est un événement qui a forcément marqué ma carrière, qui m'a fait grandir, qui m'a offert des performances mais surtout des moments de partage", a-t-elle déclaré. "Ce qui m'a motivé, c'est de représenter la diversité des parcours, la liberté de chacun de choisir sa voie vers la performance."

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 6 février au stade San Siro de Milan.

Aucun biathlète ne figure parmi les candidats pas plus que Alexis Pinturault, trois médailles olympiques, qui participera à ses derniers JO. "Alexis (Pinturault) n'a pas voulu se présenter", a admis Victor Muffat-Jeandet.

Pour les Jeux paralympiques, la para snowboardeuse Cécile Hernandez est la seule candidate féminine mais sa désignation définitive est "soumise à un vote de confiance", a dit le CNOSF dans un communiqué.

Lou Braz-Dagand (para ski alpin), Jordan Broisin (para ski alpin) et Maxime Montaggioni (para snowboard) sont les trois candidats masculins.

"En raison de la spécificité du calendrier et du caractère multisite des compétitions, les porte-drapeaux paralympiques des différentes nations ne défileront pas lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques. Nos para-athlètes porteront le drapeau français lors de la cérémonie de clôture le 15 mars 2026 à Cortina", est-il précisé dans le communiqué.

Lors de la précédente édition, en 2022 à Pékin, les porte-drapeaux français étaient Kevin Rolland et Tessa Worley pour la délégation olympique et Benjamin Daviet pour l'équipe de France paralympique.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)