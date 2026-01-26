JO 2026-Pinturault absent de la première liste pour les Jeux de Milan-Cortina

(Actualisé avec quota supplémentaire pour la France)

Alexis Pinturault a dû passer par toutes les émotions lundi : absent de la liste des sept premiers skieurs alpins sélectionnés pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina publiée dans la matinée, le triple médaillé olympique conserve un dernier espoir de participer puisque la France a obtenu un quota supplémentaire, comme l'a annoncé le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en fin d'après-midi.

"Suite à une réallocation, la France vient d'obtenir un quota supplémentaire en ski alpin masculin pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina", a indiqué le CNOSF dans un communiqué.

"L'athlète sera sélectionné selon les mêmes modalités que celles mises en place par la Fédération française de ski (FFS) et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour les 7 autres athlètes déjà sélectionnés de manière définitive", a ajouté l'organisation.

Le huitième skieur sera annoncé mercredi soir, après le slalom géant puis le slalom de Schladming (Autriche).

Vice-champion olympique du combiné en 2018 et médaillé de bronze en slalom géant en 2014 et 2018, Alexis Pinturault a pâti du nombre restreint de places allouées à l'équipe de France masculine par la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) pour intégrer la première liste. La France bénéficiait de sept quotas, quelle que soit la discipline, avant d'en obtenir un huitième.

Parmi les premiers sélectionnés figurent logiquement Clément Noël, champion olympique en titre du slalom et trois podiums en Coupe du monde cette saison dont une victoire à Madonna di Campiglio (Italie), ainsi que Paco Rassat, qui a remporté cet hiver les slaloms de Gurgl (Autriche) et d'Adelboden (Suisse).

Les deux autres Tricolores à être montés sur un podium cette saison, Maxence Muzaton sur la descente de Kitzbühel (Autriche) samedi et Léo Anguenot au slalom géant d'Adelboden, feront également le voyage aux Jeux, tout comme Nils Allègre et Nils Alphand, qui ont signé quelques places d'honneur depuis le début de saison.

DE GROSSES BLESSURES DEPUIS DEUX ANS

Le premier a terminé au pied du podium d'une descente et du super-G de Val Gardena (Italie), puis cinquième de la descente de Kitzbühel samedi, tandis que le second a pris respectivement la cinquième et la quatrième place des deux descentes de Val Gardena.

Le slalomeur Steven Amiez, à quatre reprises dans le top 10 cette saison, complète la sélection.

Alexis Pinturault conserve donc un dernier espoir de participer à ses quatrièmes Jeux, un objectif qu'il s'était fixé et pour lequel il avait décidé de prolonger sa carrière en mars dernier.

La retraite sportive avait traversé son esprit après ses grosses blessures des deux dernières années. Le triple champion du monde s'était d'abord rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche en janvier 2024 avant de subir une fracture du plateau tibial interne et une lésion du ménisque interne du genou droit un an plus tard à Kitzbühel.

"Ce n'est jamais simple d'annoncer une non-sélection, que ce soit pour Alexis (Pinturault) ou d'autres athlètes", a déclaré en conférence de presse David Chastan, le directeur du ski alpin à la FFS, avant d'apprendre la réallocation d'un quota supplémentaire.

"Quand on revient de deux ans de blessures, ce n'est pas simple. Il a tout mis de son côté pour refaire les Jeux. C'est aussi quelqu'un qui respecte la sélection par rapport aux résultats."

"Il était en train de monter en forme mais il y a des athlètes qui ont fait de meilleurs résultats que lui et on a été obligés de faire des choix", a ajouté David Chastan au sujet de la première liste.

"UNE SÉLECTION COMPLIQUÉE"

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde en 2021, le Savoyard de 34 ans - qui ne court désormais qu'en slalom géant - compte une 11e place pour meilleur résultat cette saison, à Beaver Creek (États-Unis) début décembre. Alexis Pinturault, qui compte 34 victoires en Coupe du monde, un record pour un Français, n'est plus monté sur le podium sur le circuit depuis mars 2023.

"L'objectif, ce qui nous a toujours guidés, c'est de maximiser les chances de médailles qu'on peut avoir. Tout ça en tenant compte des tops résultats qu'on a pu avoir pendant la saison", a expliqué Pierre Mignerey, le directeur technique national de la FFS, en conférence de presse. "C'est une sélection qui a été compliquée."

Alexis Pinturault est notamment en balance avec Thibaut Favrot, deux fois dans le top 10 en géant cette saison, ou encore Victor Muffat-Jeandet, médaillé de bronze du combiné en 2018 et candidat pour le rôle de porte-drapeau.

En cas de non sélection, ce dernier ne pourra pas maintenir sa candidature, a précisé le CNOSF.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer et Benjamin Mallet)