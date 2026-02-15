JO 2026-Les Français Léa Casta et Loan Bozzolo médaillés de bronze de snowboard cross par équipes

Léa Casta et Loan Bozzolo ont décroché le bronze dimanche sur l'épreuve de snowboard cross par équipes des Jeux olympiques de Milan-Cortina, la 15e médaille de la délégation française qui égale son record atteint consécutivement en 2014 et 2018.

Le duo tricolore a été devancé en finale par la Grande-Bretagne et l'Italie.

(Rédigé par Vincent Daheron)