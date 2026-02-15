Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
JO 2026-Les Français Léa Casta et Loan Bozzolo médaillés de bronze de snowboard cross par équipes
information fournie par Reuters•15/02/2026 à 15:01
Léa Casta et Loan Bozzolo ont
décroché le bronze dimanche sur l'épreuve de snowboard cross par
équipes des Jeux olympiques de Milan-Cortina, la 15e médaille de
la délégation française qui égale son record atteint
consécutivement en 2014 et 2018.
Le duo tricolore a été devancé en finale par la
Grande-Bretagne et l'Italie.
