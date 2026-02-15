 Aller au contenu principal
JO 2026-Les Français Léa Casta et Loan Bozzolo en bronze au snowboard cross par équipes
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 16:39

(Actualisé avec déclarations)

Léa Casta et Loan Bozzolo ont décroché le bronze dimanche sur l'épreuve de snowboard cross par équipes des Jeux olympiques de Milan-Cortina, la 15e médaille de la délégation française qui égale son record atteint consécutivement en 2014 et 2018.

Le duo tricolore a été devancé en finale par la Grande-Bretagne et l'Italie.

Cette médaille permet d'éviter le zéro pointé du snowboard cross français après les déceptions des épreuves individuelles. Aidan Chollet avait échoué au pied du podium jeudi et aucune Française ne s'était qualifiée en finale le lendemain.

"On a rien à jeter sur cette journée, on a été costaud de haut en bas. On avait une grosse, grosse équipe et on peut être fier. Aujourd'hui, on ce beau métal qu'on a tant voulu", a réagi Loan Bozzolo sur France TV.

Sur les trois duos engagés dimanche sur cette épreuve, où l'écart de la manche masculine est conservé pour le départ de la manche féminine, seuls Loan Bozzolo et Léa Casta sont parvenus à atteindre la finale.

Ils ont été solides tout au long de leur parcours en remportant le quart de finale avant de prendre la deuxième place de leur demi-finale. Malgré une très bonne descente en finale, Léa Casta et Loan Bozzolo ont récolté le bronze, leur première médaille aux JO à respectivement 20 et 26 ans.

"J'ai donné le maximum et aujourd'hui, on est quand même avec une jolie médaille autour du cou et c'est le plus important", a déclaré Léa Casta.

Jonas Chollet et Chloé Trespeuch ont été éliminés dès les quarts, tandis qu'Aidan Chollet et Julia Nirani-Pereira ont été sortis aux portes de la finale.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)

Sport
