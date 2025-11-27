JO 2026: La vente de billets limitée pour les épreuves de Cortina face aux problèmes de transport

Cortina en tête des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026

par Elvira Pollina et Sara Rossi

Les organisateurs des prochains Jeux olympiques d'hiver ont été contraints de limiter le nombre de billets mis en vente pour les épreuves qui se dérouleront à Cortina d'Ampezzo en février, en raison des inquiétudes suscitées par l'encombrement des transports et du retard pris dans la construction d'un nouveau téléphérique.

Les problèmes rencontrés par la télécabine Apollonio-Socrepes symbolisent les difficultés de transport auxquelles l'Italie est confrontée à l'occasion des Jeux, organisés conjointement par Milan et Cortina, avec des épreuves réparties dans d'autres régions du nord de l'Italie.

À un peu plus de deux mois de la cérémonie d'ouverture, les travaux de construction du téléphérique destiné à transporter des milliers de spectateurs du centre-ville au centre de ski alpin de Tofane, où se dérouleront les épreuves féminines, ont pris beaucoup de retard.

LIMITATION DU NOMBRE DE BILLETS

Au coeur de la ville, Cortina accueillera le curling, le bobsleigh, la luge et le skeleton.

Massimo Bortoluzzi, conseiller provincial en charge des transports, a déclaré que l'incertitude concernant le projet de téléphérique et les retards dans la préparation des points de rassemblement des spectateurs ont entraîné une réduction de 15% des estimations initiales de 200.000 spectateurs.

"Nous devons fixer une limite, nous sommes trop près de la date limite et nous risquons maintenant d'avoir des problèmes pour trouver des chauffeurs et des navettes", a déclaré Massimo Bortoluzzi à Reuters.

Les organisateurs ont temporairement limité le nombre de billets disponibles pour les événements à Cortina afin de s'adapter à la capacité actuelle du système de transport et d'éviter un trafic excessif, a déclaré un porte-parole du Comité d'organisation des Jeux de Milan-Cortina 2026, sans fournir de chiffres précis.

TRAFIC LIMITÉ PENDANT LES JEUX

Située dans les Dolomites, Cortina est l'une des stations d'hiver les plus réputées d'Italie et a accueilli les Jeux en 1956. Sans gare ferroviaire, la voiture reste le principal moyen de transport dans cette ville de 5.500 habitants permanents et l'accès à la ville par la seule route principale peut souvent être lent aux heures de pointe.

Des mesures spéciales ont été mises en place pour tenter de réduire les embouteillages pendant les Jeux olympiques, qui se déroulent du 6 au 22 février.

Un nombre limité de véhicules seront autorisés à accéder à certaines parties de la ville.

Les supporters munis de billets pour les épreuves olympiques devront laisser leur voiture dans des zones désignées et utiliser les navettes mises à disposition pour se rendre aux épreuves.

LE TÉLÉPHÉRIQUE FACE À UNE ÉCHÉANCE SERRÉE

Le téléphérique, pouvant transporter 2.400 passagers par heure, doit contribuer à désengorger la station en transportant les visiteurs directement d'une école primaire de la ville jusqu'aux pistes.

Embourbé dans une longue procédure d'approbation, le contrat n'a été attribué à une entreprise qu'en juillet, mais le projet a également fait l'objet d'une contestation juridique de la part d'un groupe de résidents locaux.

Dans une région sujette aux glissements de terrain, une fissure dans le sol a, en outre, compliqué les travaux.

Simico, l'agence publique chargée de la construction des infrastructures des Jeux, a affirmé à plusieurs reprises qu'elle livrerait la télécabine à temps.

(Reportage d'Elvira Pollina et de Sara Rossi avec la contribution de Claudia Greco, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)