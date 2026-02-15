 Aller au contenu principal
JO 2026-La France égale son record de médailles grâce au ski de fond, au biathlon et au snowboard
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 16:37

La délégation française a porté dimanche son total de médailles aux Jeux de Milan-Cortina à 15, égalant son record sur une seule édition établi consécutivement en 2014 et 2018.

Elle a décroché trois médailles dimanche : l'argent du relais masculin de ski de fond et le bronze du biathlète Emilien Jacquelin ainsi que du snowboard cross par équipes avec Loan Bozzolo et Léa Casta.

Privé du podium du sprint pour seulement deux dixièmes vendredi, Emilien Jacquelin a cette fois-ci saisi l'occasion de ravir sa première médaille individuelle aux Jeux. Longtemps en tête de la poursuite, l'Isérois de 30 ans a laissé l'or s'envoler en commettant deux fautes lors du dernier tir.

Le biathlon français récolte tout de même grâce à lui sa huitième médaille depuis le début des Jeux de Milan-Cortina, son record sur une seule édition. Lou Jeanmonnot et Océane Michelon, respectivement quatrième et cinquième de la poursuite, n'ont pas toutefois réussi à compléter la collection dans une course remportée par l'Italienne Lisa Vittozzi.

Le ski de fond tricolore réalise également des Jeux olympiques historiques avec, pour la première fois, trois médailles.

Le relais masculin composé de Théo Schely, Hugo Lapalus, Victor Lovera et Mathis Desloges a décroché l'argent, le même métal que le dernier cité sur le skiathlon et l'individuel 10 km libre.

Les Bleus sont montés sur le podium de cette épreuve pour la quatrième édition consécutive après le bronze à Sotchi, Pyeongchang et Pékin.

Dans cette course remportée par la Norvège, Johannes Klaebo est devenu l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux d'hiver grâce à son neuvième sacre, le quatrième cette année.

Après des déceptions dans les courses individuelles, le snowboard cross français a sauvé ses Jeux grâce à la médaille de bronze obtenue par Loan Bozzolo et Léa Casta dans l'épreuve mixte par équipes.

Sur les trois duos français engagés dimanche sur cette épreuve, ils ont été les seuls à rejoindre la finale, décrochant chacun leur première médaille aux JO.

En ski alpin, Federica Brignone continue d'écrire sa légende. Déjà championne olympique du super-G jeudi, l'Italienne de 35 ans a doublé la mise sur le slalom géant, devenant la première skieuse à remporter ces deux courses dans une même édition des Jeux.

La performance est d'autant plus impressionnante que "le tigre", son surnom, avait souffert dix mois auparavant de multiples fractures de la jambe gauche et d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)

Sport
