JO 2026/Hockey sur glace-Les Bleues, battues par l'Italie, manquent leur entrée en lice

Actualisé avec déclarations

L'équipe de France féminine de hockey sur glace a été largement battue par l'Italie (4-1) jeudi pour son entrée en lice dans le tournoi olympique et pour le premier match de son histoire aux JO.

Sur la patinoire de Santa Giulia, les Bleues ont pourtant bien démarré la partie en ouvrant le score en supériorité numérique par l'intermédiaire de Gabrielle De Serres (10e).

Mais l'avantage n'a pas duré longtemps puisque Kayla Tutino a égalisé une minute plus tard (11e) avant que Rebecca Roccella mette le pays hôte devant au score (36e).

Le début du troisième tiers-temps a été fatal pour les coéquipières de la capitaine Lore Baudrit avec deux buts encaissés dans les cinq premières minutes par Matilde Fantin (41e) et Kristin Della Rovere (45e).

De manière générale, la France a été largement dominée par les Italiennes, avec seulement 15 tirs contre 46.

"Déçue, c'est sûr. Je ne pense pas qu'on se soit fait surprendre par la grandeur de l'événement mais j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à imposer notre jeu", a réagi l'attaquante Estelle Duvin sur France TV. "On a joué passives, on les a regardées un peu. On avait peut-être peur de faire des erreurs et je pense que c'est ce qui nous a fait défaut."

Cette première défaite, probablement face à l'adversaire le plus abordable du groupe, est déjà un coup dur pour l'équipe de France en vue de son objectif de rejoindre les quarts de finale. Il faudra, pour cela, terminer aux trois premières places du groupe B.

Les joueuses de Grégory Tarlé devront réagir dès demain face au Japon, un adversaire contre lequel les Bleues ont perdu après prolongation (3-2) en décembre, lors d'un match de préparation.

"On n'a plus le choix, l'objectif était de prendre des points contre l'Italie. Il va falloir se remobiliser", a poursuivi Estelle Duvin. "Il faut tourner la page mais sans non plus oublier les détails qui nous ont manqué."

