JO 2026/Biathlon-Quentin Fillon Maillet en bronze sur la mass start, seul Français le plus médaillé aux Jeux olympiques

(Actualisé avec détails)

Le biathlète Quentin Fillon Maillet a décroché vendredi le bronze sur la mass start des Jeux de Milan-Cortina, devenant le Français le plus médaillé aux Jeux olympiques, été et hiver confondus, avec une neuvième récompense.

Le Jurassien de 33 ans, battu par les Norvégiens Johannes Dale-Skjevdal et Sturla Laegreid, a obtenu la 20e médaille de la délégation française.

Quentin Fillon Maillet continue d'écrire sa riche histoire aux Jeux olympiques. Trois jours après avoir égalé les escrimeurs Roger Ducret et Philippe Cattiau, il est désormais seul au sommet du palmarès olympique tricolore.

Quatre ans après ses cinq médailles en six courses à Pékin, il est cette fois-ci monté sur quatre podiums en six courses. Déjà champion olympique de l'individuel et de la poursuite, il a ajouté à Anterselva (Italie) les sacres sur le sprint, le relais et le relais mixte.

"QFM" a pris sa revanche sur la mass start, seule course sur laquelle il n'avait pas remporté de médaille en 2022 (4e). Sa performance est d'autant plus remarquable qu'il est parvenu à s'installer sur le podium malgré quatre fautes au tir : une sur le premier tir couché et trois au total sur le debout.

Il a notamment manqué la dernière balle de l'ultime tir, celle qui lui aurait permis de ressortir en troisième position. Au lieu de cela, il a dû chasser l'Allemand Philipp Horn, six secondes devant lui.

Mais porté par sa forme resplendissante sur les skis (premier temps de ski des 30 engagés), Quentin Fillon Maillet l'a d'abord repris avant de l'attaquer dans la plus grande montée du parcours, à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée.

Il a finalement franchi la ligne à 25''6 de Johannes Dale-Skjevdal, vainqueur de son premier titre olympique, et à 15 secondes de Sturla Laegreid, médaillé sur les cinq courses auxquelles il a participé lors de ces JO.

Les autres Français Emilien Jacquelin, Eric Perrot et Fabien Claude ont respectivement terminé 12e, 20e et 27e. Le premier nommé avait parfaitement lancé sa course, dans le groupe de tête après deux tirs, avant de commettre quatre erreurs sur le premier tir debout.

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)